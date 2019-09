Protester mot utestenging av opposisjonen preger russisk lokalvalg

Sjelden har et lokalvalg i den russiske hovedstaden fått større oppmerksomhet fra utlandet som denne gangen.

– Dette valget har blitt viktig, sier Martin Kragh, som leder det svenske utenrikspolitiske instituttets Russland- og Eurasia-program.

Fredag, to dager før lokalvalget, brøt en maskert mann seg inn hos Ella Pamfilova, som leder landets valgkommisjon. Hun fikk gjentatte støt med en strømpistol. Deretter flyktet han fra stedet, het det i en uttalelse fra innenriksdepartementet.

Hendelsen fant sted etter at valgkommisjonen i juli besluttet å utestenge rundt 50 opposisjonspolitikere fra valget. De har ingen formell tilknytning til noe parti, uttalte kommisjonen. Valgmyndighetene henviste blant annet til administrative feil i søknadene og til forfalskede underskrifter. Kandidatene har på sin side sagt at myndighetens forklaring er politisk motivert.

Mindretall

Protestene vokste i omfang da opposisjonsleder Aleksej Navalnyj varslet demonstrasjoner. Flere ganger deltok rundt 50.000 mennesker i demonstrasjonene, ifølge AFP. Så mange har ikke samlet seg til demonstrasjon i Russland på minst åtte år.

– Dette viser at det finnes mennesker i de russiske storbyene, først og fremst unge, som ønsker politisk endring, sier Kragh.

Han legger til at demonstrantene er ganske få, sammenlignet med befolkningen som helhet.

– Det er ingen større tendens til at flertallet av folket deltar, sier han.

Aktivister

Grasrotbevegelsen «Bessrotsjka», eller «Protest uten ende», dukket første gang opp for et års tid siden i forbindelse med protester mot landets pensjonsreform. I kjølvannet av sommerens protestaksjoner har den lederløse gruppen begynt å gjøre seg bemerket igjen.

Det skal dreie seg om 50–100 aktive medlemmer. Gruppen følges av noen tusener mennesker i sosiale medier.

Hver uke organiserer gruppen små demonstrasjoner. Kjernebudskapet er at jevnlige og fredelige gatedemonstrasjoner er den eneste metoden som kan føre til politisk endring.

Splittet

Demonstrantene i Moskva har ikke klart å få gjennomslag for sitt krav. Flere rettslige prosesser pågår mot pågrepne demonstranter. Men Navalnyj har tro på at protestene virker.

– Jeg er ikke i tvil om at denne protestbølgen vil fortsette å vokse, til tross for regimets iherdige forsøk på å skremme og terrorisere oss, og til tross for at folk blir utsatt for vilkårlige pågripelser, sa Navalnyj til Reuters i forrige uke.

Organisasjonen Global Voices mener protestbevegelsen ser ut til å være splittet i forkant av valget. Den viser til at noen opposisjonsledere oppfordrer til boikott av valget, mens andre oppfordrer velgere til å stemme på kandidater som de mener er minst korrupt.

– Det kan på ingen måte utgjøre noen alvorlig politisk trussel, sier Kragh.

– Sergej Sobjanin, som er lojal og håndplukket av president Vladimir Putin, kommer trolig til å fortsette som ordfører, og byforsamlingen kommer fortsatt til å være fylt opp av representanter for den etablerte makten, sier han.