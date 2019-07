Borgerrettsveteran mener Trump er rasist

Den moderate svarte kongressrepresentanten sier at Trumps gjentatte utfall mot fire fargede kvinnelige kongressmedlemmer og hyllesten av dem som ropte «send dem hjem» på et valgmøte, gjør at han motvillig må konkludere med at Trump er rasist.

– Jeg har lenge prøvd å la tvilen komme ham til gode, sa han søndag på TV-kanalen ABCs «This Week»-program. Men på direkte spørsmål om presidenten er rasist, svarte han:

– Ja, det er det ingen tvil om.

Igjen og igjen

Trass i at enkelte av hans medarbeidere ifølge flere amerikanske medier har prøvd å dempe ham, har Trump den siste uka igjen og igjen gjentatt fordømmelsen av de fire, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib og Ilhan Omar.

En proteststorm reiste seg da han forrige søndag tvitret at de kunne dra hjem til der de kom fra, selv om alle er amerikanske statsborgere, og tre av de fire er født i USA.

Søndag morgen, en uke etter de første tweetene, tvitret han at de fire, som han har fordømt, måtte be om unnskyldning, og igjen beskyldte han dem for ikke å være patriotiske.

Patriotiske

Tre av de fire er medlemmer av Cummings' mektige kontroll- og reformkomité, og han sa i intervjuet at han nok ofte hadde ønsket at de hadde brukt andre ord i sine kritiske innlegg

Men han understreket at langt fra å være upatriotiske er de hardtarbeidende kvinner som elsker sitt land, og at synspunktene deres gjenspeiler et ønske om å gjøre myndighetene bedre.

– Når du er uenig med presidenten, er du plutselig et dårlig menneske. Vår troskap er ikke til presidenten, men til USAs grunnlov og det amerikanske folk, fastslo han.

Vekker såre minner

Cummings, som er 68 år gammel, sa at Trumps «reis tilbake»-kommentar mot de fargede kvinnene og valgmøtets «send dem tilbake»-rop vekket såre minner fra da han var tolv år gammel i Baltimore.

– Vi prøvde å integrere et stort offentlig svømmebasseng i nærheten av der jeg bodde, der vi svarte bare hadde tilgang til et lite vadebasseng, fortalte han.

Da beboerne i seks dager forsøkte å marsjere mot det store bassenget, «ble jeg slått, og alle slags steiner og flasker ble kastet på meg. Og det som er interessant, var at jeg hørte de samme ropene: Dra hjem, dere hører ikke til her», fortalte han.

Cummings deltok senere i borgerrettskampen og ble hele livet en aktivist for rasemessig likhet, siden 1996 som demokratisk medlem av Kongressen fra Baltimore i delstaten Maryland.