Mann tatt i Barcelona med en halv kilo kokain under parykken

Mannen tiltrakk seg politiets oppmerksomhet med sin nervøse framferd og en parykk som ikke sto i forhold til hans hode rent størrelsesmessig, heter det.

Politiet undersøkte nærmere og fant en perfekt forseglet pakke teipet til mannens hodebunn. Pakken inneholdt 501 gram kokain, verdt 30.000 euro.

Operasjon Toupé, som politiet kaller pågripelsen, endte med at mannen ble anholdt bare kort tid etter ankomsten fra Bogota.

Men sine historiske forbindelser til Sør-Amerika har Spania lenge vært en innfallsport for smugling av kokain til Europa, i all hovedsak fra Colombia.

Smuglere tyr ofte til fantasirike metoder for å få stoffet gjennom tollen, blant annet er det funnet i brystimplantater, uthulede ananasfrukter, puten i en rullestol, i gipsen på et angivelig brukket bein og i et crocketsett med 42 køller.