Sudans militærjunta avviser veikart om maktdeling

Protestbevegelsen i Sudan sa søndag ja til forslaget som den etiopiske utsendingen Mahmoud Dirir har ført i pennen. Veikartet går ut på at det etableres en overgangsregjering, et såkalt styringsråd, bestående av åtte sivile og sju militære medlemmer, med et roterende lederskap.

– Den etiopiske meklerens mandat var begrenset til å forberede partene på forhandlinger. Vi inngikk ingen avtale om fordeling i et styringsråd. Vi godtar ikke planen, sa Mohammed Hamdan Dagalo, leder for militærjuntaen, mandag.

Dagalo, som også går under navnet Hemedti, sa at militærjuntaen ikke motsetter seg sivil deltakelse i et framtidig overgangsråd, eller at protestbevegelsen kan danne regjering. Men det bør skje på grunnlag av nyvalg, uttalte han.

Sudans mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt av hæren 11. april i år etter omfattende protester. Siden har landet blitt styrt av en militærjunta. Ledere for demonstrantene og juntaens ledere har siden forhandlet om en overgangsperiode som skal føre til nyvalg.