Avis: USA og Mexico enige om avtalevilkårene for flere måneder siden

Allerede i mars ble Mexicos innenriksminister Olga Sanchez og USAs daværende sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen enige om at Mexico skulle utplassere styrker ved landets sørlige grense, får avisen opplyst av ikke navngitte tjenestemenn fra både USA og Mexico.

Dette er et av de mest sentrale i fredagens avtale. Et annet sentralt punkt i avtalen er en utvidelse av ordningen som gjør at migranter må vente i Mexico mens deres asylsøknader behandles i USA. Den ordningen ble innført i desember etter forhandlinger ledet av Nielsen.

USA har forsøkt å overbevise mexicanske forhandlere om at migranter som kommer til USA via Mexico, må søke asyl i Mexico først, men det har ikke amerikanerne klart å få inkludert i avtalen.

Press

Opplysningene i New York Times setter spørsmålstegn ved nøyaktig hva det er Trump-administrasjonen har oppnådd med denne ukens forhandlinger. President Donald Trump hyllet den nye avtalen, mens utenriksdepartementet uttalte at Mexico vil ta helt nye steg for å stanse migrantstrømmen.

Trump har havnet under press etter at han varslet økte tollsatser på mexicanske varer dersom landet ikke inngikk en avtale om migrantstrømmen til USA. Høytstående republikanere har vært blant kritikerne av Trumps tolltrusler. Fredagens avtale sørget for å suspendere tollinnføringen som skulle trå i kraft mandag.

Tolltrussel

En av de ikke navngitte kildene poengterer imidlertid at USA forventer at avtalen skal bidra til å redusere migrantstrømmen til USA. Tall fra amerikansk grensepoliti viser at 132.000 mennesker har blitt anholdt eller pågrepet på den amerikanske grensen mot Mexico i løpet av mai. Det er første gang siden april 2007 at det har blitt gjort flere enn 100.000 anholdelser på en måned.

– Tolltrusselen er ikke borte, men suspendert, sier en av avisas kilder, som tilføyer at USA har advart Mexico.