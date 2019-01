2019 har begynt – Samoa og Kiribati først ute

Over et halvt døgn før Norge begynte det nye året 2019 lengst øst på kloden. Først ute til å feire det nye året var Samoa og Kiribati.

Klokken 11 norsk tid ble rakettene sendt opp fra de små øystatene i det sørlige Stillehavet.

Feiringen var imidlertid noe dempet på Kiribati, en av flere Stillehavsnasjoner som trues av følgene av den globale oppvarmingen og som i 2018 har stått fremst i kampen mot klimaendringer.

En time senere var det New Zealands tur, sammen med Fiji og Tonga, til å takke av 2018. I New Zealands største by Auckland hadde titusenvis av mennesker samlet seg rundt det 328 meter høye Sky Tower for å se på fyrverkeriet som ble sendt opp fra toppet av tårnet.

Sydney er kjent for sitt nyttårsfyrverkeri og sviktet heller ikke denne gang. Minst 1 million mennesker samlet seg for å se på at 8,5 tonn fyrverkeri gikk i lufta.

I Japan ble det nye året ringt inn klokken 16 norsk tid. Tradisjonen tro sto tempelbesøk på manges program.

I Indonesias hovedstad Jakarta giftet over 500 par seg under et offentlig massebryllup, men fyrverkeriarrangementer ble avlyst av respekt for ofrene etter forrige ukes tsunami.

Fra øst mot vest



Fyrverkeri i Sidney, Australia, markerer inngangen til 2019. Foto: Brendan Esposito / AP

Nyttårsfeiringen går slag i slag fra øst mot vest i takt med jordklodens rotasjon. Moskva følger etter klokken 22 norsk tid. Etter Europa og Afrika, følger Nord- og Latin-Amerika.

Aller sist ut er de tre amerikanske øyene Wake, Howland og Baker Island som ligger i Stillehavet, like ved datolinjen. De to sistnevnte øyene er for øvrig ubebodd av mennesker, så der blir det neppe fyrverkeri å se.

