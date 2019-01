Aktivist i Bahrain tapte anke, dømt for Twitter-meldinger

Høyesterett i Bahrain opprettholder dommen på fem års fengsel for menneskerettsaktivisten Nabeel Rajab, som er dømt for kritiske Twitter-meldinger om regimet.

Kjennelsen fra øystatens øverste domstol kom mandag og er endelig.

Nabeel Rajab er en framtrendene menneskerettsaktivist og regimekritiker. Han ble i februar dømt til fem års fengsel for å ha kritisert regimet i landet, blant annet for Bahrains støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Han har også anklaget regimet for bruk av tortur i fengsler.

Denne dommen kommer i tillegg til en dom på to år som Rajab også soner for «ryktespredning og falsk informasjon» etter TV-intervjuer der han kritiserte Bahrains regjering.

Rajab har flere ganger vært i klammeri med Bahrains myndigheter og har vært fengslet for sitt arbeid for menneskerettighetene.

Han risikerer også flere rettssaker, blant annet for en artikkel han skrev i New York Times om fengselsforholdene i Bahrain.

Som leder av Bahrain Center for Human Rights fikk Rajab Rafto-prisen i 2013.

(©NTB)