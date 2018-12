Putin sier han er åpen for dialog med USA

I en nyttårshilsen til USAs president Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin at han fortsatt er åpen for dialog med USA.

«Forbindelsene mellom Russland og USA er fortsatt en viktig faktor for å sikre strategisk stabilitet og internasjonal sikkerhet,» heter det i brevet Putin sendte til Trump.

Trump avlyste et møte med Putin under G20-møtet i Buenos Aires 1. desember etter at Russland noen dager før tok tre ukrainske fartøyer i arrest. Siden har Putin flere ganger sagt han er åpen for dialog.

Brevet til Trump var blant en rekke brev Putin sendte til andre verdensledere i forbindelse med nyttår, blant dem Syrias president Bashar Assad og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

