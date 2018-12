Merkel sier Tyskland må ta globalt ansvar

Tysklands statsminister Angela Merkel sier Tyskland vil fortsette å søke globale løsninger på verdens utfordringer i det kommende året.

I sin nyttårstale sa hun at Tyskland må ta større ansvar for utviklingen i verden i en tid da multilateralisme er under sterkt press. Utfordringene hun snakker om, er blant annet klimaendringer, migrasjon og kampen mot terror. Disse utfordringene kan ikke løses om ikke landene samarbeider, sa hun.

– Det er i vår egen interesse å løse disse problemene, og det kan vi best gjøre om vi også tar i betraktning andres interesser, sier hun i talen som skal kringkastes mandag.

Hun viser til at dette er lærdommen fra to verdenskriger, men påpeker også at det internasjonale samarbeidet man hittil har tatt for gitt, er under press.

Selv om hun ikke nevner USAs president Donald Trump ved navn, har hun tidligere avvist hans kritikk av multilateralisme.

Da Trump i FN i september sa at USA avviser globalisme, advarte Merkel ham uka etter mot å ødelegge FN.

