Malta tar imot 69 migranter

Myndighetene på Malta har tatt imot 69 migranter som er plukket opp fra en trebåt i havsnød sørvest for landet.

Migrantene ble tatt om bord i en patruljebåt om lag 117 nautiske mil sørvest for Malta, opplyste hæren søndag.

Uttalelsen forteller ikke noe om tilstanden til de 69 eller hvor de kommer fra.

Redningsaksjonen fant sted samtidig som maltesiske myndigheter har nektet 31 andre migranter fra Afrika adgang. De 31 ble tatt om bord på skipet Sea-Watch 3, som seiler under nederlandsk flagg og som drives av den tyske organisasjonen Sea-Watch.

Skipet har oppholdt seg i farvannet mellom Malta og Libya siden 22. desember i håp om å få tillatelse til å legge til land på Malta.

– Det er på tide at tyske myndigheter tar ansvar, heter det i en Twitter-melding fra Sea-Watch.

En talsmann for organisasjonen sier situasjonen er stabil om bord, men at det er varslet dårligere vær i uken som kommer og at det derfor er nødvendig å få tillatelse til å finne en havn.

Det er uenighet innad i EU om hvem som bør påta seg ansvar for migranter som plukkes opp fra Middelhavet.

