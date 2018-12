Kina markerer grisens år med film om omstridt tegneseriefigur

Kina markerer grisens år med en film basert på serien «Peppa Gris», selv om hovedkarakteren tidligere i år ble stemplet av regjeringen som «ødeleggende».

Det kommer fram i et dokument offentliggjort av landets regjering, som viser de planlagte filmene for 2019, som etter den kinesiske kalenderen er grisens år.

Filmen har foreløpig fått tittelen «Peppa Pig Celebrates Chinese New Year», og skal bli utgitt under den kinesiske nyttårsfeiringen som starter 5. februar.

I filmen skal det være tradisjonelle kinesiske nyttårsskikker, som drageparader og fyrverkeri, melder den statsstyrte avisa China Daily.

«Peppa Gris» har blitt svært populær i Kina siden episoder dubbet til mandarin ble introdusert tidlig på 2000-tallet.

Flere medier med tilknytning til landets styrende kommunistparti kritiserte serien i år, og hovedkarakteren ble beskrevet som et «ødeleggende forbilde for lathanser» for trøblete ungdom i landet.

Det statsstyrte Global Times gikk i mai så langt som å skrive at folk som laster opp bilder av seg selv med midlertidige «Peppa Gris»-tatoveringer og gjenstander som oftest er «dårlig utdannet uten stabil jobb», og at de er «antitesen til den unge generasjonen kommunistpartiet prøver å dyrke fram».

«Peppa Gris» ble ikke offisielt bannlyst etter motreaksjonene, men minst 30.000 klipp ble fjernet fra den populære videotjenesten Douyin.