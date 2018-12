Forsinket valg i gang i Kongo

Folket i Kongo begynte i morgentimene søndag å stemme på de 21 kandidatene i presidentvalget, som har vært utsatt i over to år.

Det er fremdeles fryktet at uroligheter kan oppstå rundt valglokalene, særlig etter den siste beslutningen om at 1,3 millioner stemmeberettigede ikke får stemme på grunn av et utbrudd av det svært dødelige ebolaviruset øst i landet. Avgjørelsene har blir sterkt kritisert.

Opposisjonens sterkeste kandidater, Martin Fayulu og Felix Tshisekedi, utfordrer president Joseph Kabilas foretrukne etterfølger, tidligere innenriksminister Emmanuel Ramazani Shadary.

Det er 40 millioner stemmeberettigede personer i Kongo. For første gang skal det brukes digital avlegging av stemmer. Opposisjonen har luftet sin bekymring for at det kan øke faren for juks og manipulasjon med resultatene.

Det er kommet inn meldinger fra kongolesiske valgobservatører om at valgmateriale for å avlegge stemmer ikke kom fram til alle lokalene i tide.

