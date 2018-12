IS-tilknyttet islamist fratatt statsborgerskap i Australia

Australia har fratatt Neil Prakash hans statsborgerskap i landet på grunn av hans tilknytningen til jihadistgruppa IS.

– Jeg kan bekrefte at den australske regjeringen har informert Neil Prakash om at hans australske statsborgerskap har opphørt fordi han har tjenestegjort for IS, sier innenriksminister Peter Dutton i en uttalelse lørdag.

Videre opplyses det at å frata personer med flere enn ett statsborgerskap deres australske, er et viktig virkemiddel i Australias kamp mot internasjonal voldelig ekstremisme og terrorisme.

Prakash, som også har statsborgerskap i Fiji, har vært omtalt som Australias mest ettersøkte jihadist. Han er den tolvte personen som får sitt australske statsborgerskap fratatt på denne måten.

27-åringen er ettersøkt for å ha spilt en nøkkelrolle i rekruttering av personer til IS. Islamisten er blitt koblet til flere planlagte terrorangrep i Australia etter at han forlot Melbourne for å slutte seg til IS i 2013 og skiftet navn til Abu Khaled al-Cambodi.

Han ble feilaktig meldt drept i et amerikansk luftangrep mot IS i Nord-Irak i 2016, men ble anholdt i Tyrkia da han forsøkte å ta seg inn i landet fra Syria med falske papirer.

Myndighetene i Australia ba i 2016 om å få Prakash utlevert fra Tyrkia, der han er tiltalt for å ha vært med i IS. Under rettssaken mot ham i Tyrkia i fjor, sa Prakash at han angrer på at han deltok i IS etter å ha sett organisasjonens «sanne ansikt».

(©NTB)