To svensker dømt for bedrageriforsøk mot Eksportkreditt Norge

To svensker er dømt til fire års fengsel for bedrageriforsøk mot Eksportkreditt Norge i Göteborgs tingrett.

De to mennene, som i dag er henholdsvis 52 og 40 år gamle, ble dømt til fire års fengsel hver for å ha forsøkt å låne 120 millioner svenske kroner fra Eksportkreditt Norge på falsk grunnlag. De er også dømt for regnskapslovbrudd.

Ifølge tiltalen skal de to svenskene ha søkt om å låne penger for å utvikle en internasjonal nettbank, og svindelen skal ha skjedd ved at de oppga uriktig informasjon i en lånesøknad. Begge de to nektet straffskyld.

Bedrageriforsøket skal ha funnet sted mellom 2014 og 2015, ifølge den svenske avisen Expressen.

Eksportkreditt Norge tilbyr lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. De er et statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

En av de to som nå er dømt i saken er en kjent svensk finansmann som ble pågrepet i Frankrike i november i fjor og to uker senere utlevert til Sverige.

Finansmannen var i 1997 innblandet i en av de største økokrimsakene i Sverige, kjent som Trustor-saken. Han ble tiltalt for underslag av om lag 20 millioner svenske kroner, penger som skal ha blitt overført fra investeringsselskapet Trustor til stiftelser i Liechtenstein under hans kontroll. I 2009 ble han dømt til 1,5 års fengsel for grovt underslag.