Brite ble nummer to til å krysse Antarktis uten hjelp

To dager etter at amerikanske Colin O'Brady ble første person til å krysse Antarktis uten hjelp, kom britiske Louis Rudd i mål.

O'Brady (33) og Rudd (49) la ut samtidig 3. november fra leiren Union Glacier og skulle knive om å bli først til å gå i mål ved Rossbarrieren, en tur på 1.500 kilometer. O'Brady nådde først fram til Sydpolen 12. desember, på den 40. dagen av ferden. Dagen etter nådde Rudd Sydpolen. O'Brady kom fram til turens endepunkt onsdag, og lørdag fullførte Rudd ferden sin. Militæroffiseren sier han gjør dette til ære for sin nære venn, britiske Henry Worsley, som døde under et tilsvarende forsøk i 2016.

Han mottar gratulasjoner fra den øverste sjefen for den britiske hærens stab.

– Bra gjort, Lou, vi er stolte av deg, lyder meldingen derfra.

Konkurrenten O'Brady hyllet Rudd tidligere i uka som en av tidenes mest dyktige polfarere noensinne.

– Det har vært en ære å streve mot det samme målet … Jeg gleder meg til å ta ham imot her ved målstreken og gratulere ham med hans eksepsjonelle prestasjon, skrev amerikaneren på Instagram da han kom i mål tidligere i uka.

Vinteren 1996–1997 tilbakela norske Børge Ousland 2.800 kilometer på 64 dager og ble første person til å krysse Antarktis alene uten forsyninger og hjelp utenfra. Han brukte imidlertid vindseil, et hjelpemiddel O'Brady og Rudd ikke har benyttet seg av.

(©NTB)