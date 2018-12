TASS: 11 personer tatt av snøskred øst i Russland

11 personer er begravet under snøen etter flere skred i regionen Khabarovsk øst i Russland, opplyser det statlige nyhetsbyrået TASS.

Nyhetsbyrået siterer lokale medier på at flere skred har truffet bosetningen Mnogoversjinni, og at administrasjonen der tror det er 11 personer som er tatt av skredene.

Det første skredet traff en stasjon som tilhører et gullgruvefirma tidlig lørdag, der én person var på vakt.

– En gruppe med et redningsmannskap på ti personer dro dit. Det var en redningsgruppe fra gullgruveselskapet. Så kom det et nytt skred, som begravet dem under snøen, opplyser administrasjonen i Mnogoversjinni.

