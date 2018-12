Fyrverkeriforbud på Galápagos for å verne dyrelivet

Myndighetene i Ecuador har nedlagt et bredt forbud mot fyrverkeri på øygruppa Galápagos for å verne det unike dyrelivet mot påkjenningen høye smell kan medføre.

Beslutningen fredag ble tatt bare dager før nyttårsfeiringen og begrunnes med at høye eksplosjonslyder fører til skader på øygruppas unike arter i form av hjerteproblemer og stress.

Leder for regjeringens Galápagos-råd Lorena Tapia uttaler på Twitter at de nye reglene innebærer at det ikke er lov til å innføre, selge eller distribuere noen former for fyrverkeri som lager lyd på de 13 øyene og i et område rundt, som inkluderer ytterligere 17 småøyer.

– Dette er en gave til Ecuador og til verden, skriver Tapia.

Lysende fyrverkeri uten lyd er tillatt.

Tidligere undersøkelser har anslått at 90 prosent av krypdyrene, 46 prosent av insektene og halvparten av fuglene er arter som er unike for Galápagos.

I 2007 ble Galápagos satt opp UNESCOs liste over truede verdensarvsteder, men øygruppa kunne strykes fra lista igjen i 2010.

(©NTB)