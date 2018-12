Saudi-Arabias utenriksminister: Ingen krise her

Drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi har ikke resultert i noen krise for Saudi-Arabia, hevder landets nye utenriksminister.

Kong Salman ommøblerte torsdag regjeringen og utnevnte landets mangeårige finansminister Ibrahim al-Assaf til ny utenriksminister.

Saudi-Arabia har høstet massiv internasjonal kritikk etter at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble lokket i en felle, drept og partert på landets konsulat i Istanbul i oktober.

Assaf avfeier imidlertid kritikken, avviser at Saudi-Arabia står midt oppe i en krise og at forgjengeren Adel al-Jubeir ble skiftet ut som følge av dette.

– Når det gjelder Jamal Khashoggi så er vi alle lei oss. Men når alt kommer til alt, så er det ikke snakk om noen krise, vi gjennomgår derimot en forvandling, sier Assaf, som viser til de sosiale og økonomiske reformer landets mektige kronprins og de facto leder Mohammed bin Salman har lansert.

Det var kronprinsen som i mars 2015 besluttet å gå til krig mot Houthi-militsen i Jemen, bare to måneder etter at han var utnevnt til forsvarsminister. Han anklages også for å ha gitt ordre til at Khashoggi skulle drepes, men nekter for å ha hatt kjennskap til drapsplanen.