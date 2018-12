Trump mener stengning av Mexico-grensen vil gi fortjeneste

USAs president truer i en Twitter-melding med å stenge landets grense til Mexico.

– Vi vil bli tvunget til å stenge den sørlige grensa fullstendig hvis ikke de obstruksjonistiske Demokratene gir oss penger til å fullføre muren og også endre de latterlige immigrasjonslovene som landet vårt er belemret med. Vanskelig å tro at det var en kongress og en president som ville gå med på det, skriver presidenten på Twitter.

Trump har så langt ikke klart å samle støtte til sitt budsjett i Kongressen, til tross for at Republikanerne fram til nå har hatt flertall i begge kamre, både Senatet og Representantenes hus. Dermed må store deler av USAs statsapparat holdes stengt. Rundt 420.000 offentlig ansatte beordres på jobb uten lønn, mens ytterligere 380.000 er permittert.

Et sentralt krav fra Trump er at det må bevilges penger til finansiering av en grensemur langs den 3.145 kilometer lange grensen til Mexico.

USA eksporterte i 2017 varer for 243 milliarder dollar til Mexico, og importerte for 314 milliarder dollar, viser tall fra amerikanske myndigheter. En stenging av grensen mellom landene vil etter all sannsynlighet medføre store praktiske problemer for næringslivet i begge land.

Trump hevder imidlertid at USA taper penger på handel med Mexico.

– Jeg vil regne en stengning av grensen som en operasjon med fortjeneste, skriver USAs president.

