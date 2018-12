Indonesia-tsunami: Nesten dobling i antall evakuerte

Antall evakuerte etter tsunamien i Indonesia har steget til over 40.000, viser oppdaterte tall. Mange av dem er blitt hjemløse. Også neshorn-bestanden trues.

7.202 mennesker er registrert med skader, en økning fra 1.495 som tidligere var registrert. Nesten 1.300 boliger ble ødelagt av bølgene som slo inn over land på den vestlige delen av Java-øya og sørlige Sumatra, opplyste indonesiske myndigheter under fremleggelsen av nye tall fredag.

Samtidig har antall omkomne blitt noe nedjustert – fra 430 til 426. Endringen skyldes at noen distrikter hadde dobbeltregistrert omkomne. Imidlertid er fortsatt over 20 personer meldt savnet.

Oppjustert farenivå

Torsdag oppjusterte kriseberedskapsmyndighetene farenivået for vulkanen Anak Krakatoa, fem dager etter utbruddet som førte til tsunamien. Myndighetene advarer også om at ny aktivitet i krateret kan true med å utløse en ny tsunami og har utvidet den avstengte sonen rundt vulkanen fra en radius på 2 kilometer til 5 kilometer.

– Vi anbefaler folk som bodde nær strandsonen om å flytte permanent. Men det er et sistevalg fordi det er ikke enkelt, med tanke på begrenset plass og folk som motsetter seg å bli flyttet, sier kriseberedskapsmyndighetens talsmann Sutopo Purwo Nugroho.

Java-neshorn utsatt

Indonesia er også hjemmet til det svært utrydningstruede java-neshornet.

Det antas at bestanden av ville individer av arten er færre enn 70, og de fleste av disse dyrene lever i en nasjonalpark som ligger i nærheten av områdene som ble rammet av tsunamien.

Alle neshornene har etter det myndighetene så langt kan fastslå, overlevd tsunamien som rammet landet for snart en uke siden. Men frykten er stor for at et nytt utbrudd fra Anak Krakatoa vil utløse en tsunami som kan skylle over nasjonalparken og i verste fall utrydde bestanden.