Syriske regimestyrker allierer seg med kurdermilits mot Tyrkia

Syriske styrker har inntatt byen Manbij nord i Syria etter at den kurdiske YPG-militsen ba president Bashar al-Assads regime om hjelp mot tyrkiske styrker.

Det opplyste en talsmann for de syriske regjeringsstyrkene i en TV-sendt tale fredag.

Operasjonen markerer et nytt og viktig skritt i president Bashar al-Assads russiskstøttede forsøk på å gjenvinne kontrollen over Syria, som i snart åtte år har vært herjet av konflikt og borgerkrig.

Den syriske hæren kunngjorde fredag ettermiddag at det syriske flagget var heist i Manbij, en strategisk viktig by nord i Syria, nær grensen til Tyrkia, der amerikanske styrker har vært stasjonert.

Tidligere på dagen ba YPG-militsen Syrias regjering om å ta kontroll over den nordsyriske byen Manbij for å beskytte byen mot angrep fra tyrkiske styrker.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at om lag 300 syriske regjeringssoldater er utplassert i Manbij. Men ifølge gruppa er soldatene hovedsakelig utplassert i områdene rundt byen, ettersom amerikanske og franske styrker fortsatt antas å befinne seg inne i bykjernen.

Russland fornøyd

Russland, en av Assad-regimets nærmeste allierte, sier seg godt fornøyd med utviklingen.

– Dette er et positivt skritt som kan bidra til å stabilisere situasjonen, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Med fredagens troppeforflytning har den syriske regjeringshæren nå etablert en buffersone i en bue gjennom det nordlige Syria som skiller tyrkiske styrker og deres allierte fra de kurdiske militsgruppene.

Den kurdiske YPG-militsen har spilt en viktig rolle i kampen mot IS som en del av SDF, som fram til nå har vært støttet av USA. Militsen kjemper fortsatt mot IS i enkelte områder lengst øst i Syria mot grensen til Irak.

Etter president Donald Trumps uventede beslutning forrige uke om å trekke landets soldater ut av Syria, står imidlertid gruppen i en vanskelig og svært utsatt situasjon.

Det er ikke kjent om de amerikanske styrkene allerede har trukket seg tilbake eller om de fortsatt er til stede i og rundt Manbij.

Tyrkia reagerer

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lenge hevdet at YPG har nære bånd til det forbudte tyrkiskkurdiske partiet PKK, og han har varslet en militæroffensiv mot YPG i nord-Syria.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet sier i en kommentar fredag at YPG ikke har noen som helst rett til å be det syriske regimet om hjelp for å stå imot en tyrkisk militæroffensiv.

– Vi advarer alle parter om å avstå fra provokasjoner og komme med uttalelser som vil føre til enda mer ustabilitet i regionen, heter det i uttalelsen fra departementet.

President Erdogan understreker samtidig at Tyrkias mål fortsatt er å bekjempe YPG, som tyrkiske myndigheter anser for å være en terrorgruppe.

(©NTB)