Blått pulserende lys skremte hele New York – politet måtte avkrefte invasjon

En eksplosjon i en transformator fikk nattehimmelen over New York til å lyse opp.

Natten hadde for lengst meldt sin ankomst i millionbyen New York da den mørke himmelen plutselig eksploderte i et pulserende blått lys.

– Jeg satt i stua da TV-en plutselig begynte å skurre. I neste sekund var nattehimmelen så lys som på lyseste dagen, forteller Lucas Ezpinosa til The Guardian.

Lucas løp ut av leiligheten i håp om å kapre det utrolige synet på video.

– Lyset var sterkere enn solen, jeg trodde det var en UFO, sier en annen beboer, George Delis, til samme avis.

George var ikke den eneste som fryktet at romvesen hadde meldt sin ankomst.

New York politidistrikt måtte til slutt ta til Twitter og fortelle at det ikke var et utenomjordisk angrep.

Det pulserende lyset kom av at en transformator eksploderte i bydelen Queens.

Ingen kom til skade under eksplosjonen.

