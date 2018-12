Emiratene gjenåpnet ambassaden i Damaskus

De forente arabiske emirater gjenåpnet torsdag ambassaden sin i Damaskus i Syria etter sju år. Også Bahrain vil gjenåpne sin ambassade.

Ambassadeåpningen ses på som på som et uttrykk for innsatsen som gjøres for å normalisere samarbeidet med den syriske regjeringen og de andre arabiske landene.

Emiratene brøt forbindelsene med Syria i februar 2012. Flagget til Emiratene ble heist på ambassaden torsdag under en seremoni der både journalister og diplomater var til stede. Noen timer etter meldte Bahrain at landet vil gjenåpne sin ambassade, som har vært stengt siden mars 2012.

Foreløpig er det ingen ambassadør på plass, men i en uttalelse fra Emiratene understreker de at landet ivrer etter å få forholdene mellom landene normalisert igjen. Videre heter det at å gjenoppta kontakten har til hensikt å støtte suverenitet og uavhengighet i Syria og imøtegå «farene ved regionale forstyrrelser».

Rykter om at ambassaden skulle åpne igjen har sirkulert de siste dagene etter at det ble observert arbeidere i ferd med å renovere bygningen.

Da Sudans president Omar al-Bashir besøkte Syria tidligere i desember, ble det tolket som et tegn på at regionen går sammen for å få en slutt på den diplomatiske isolasjonen av Syrias president Bashar al-Assad.

(©NTB)