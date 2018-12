Ti politifolk drept i Burkina Faso

Ti ansatte i politiet ble drept og tre skadd i et angrep nordvest i Burkina Faso torsdag, opplyser sikkerhetsministeren i det vestafrikanske landet.

Politiet var på vei til landsbyen Loroni, nær grensa til Mali, der en skole hadde blitt utsatt for et angrep og skolebøker satt fyr på av væpnede angripere.

Ifølge en uttalelse fra sikkerhetsdepartementet om hendelsen, ble politikolonnen angrepet på veien fra regionen Toeni til Dedougou. Ti personer er drept og tre skadd, tilstanden er alvorlig for to av dem.

Mali var tidligere et relativt fredelig land i Vest-Afrika. Uroen startet i 2012 da væpnede tuareger startet et opprør mot sentrale myndigheter lenger sør i landet. Opprøret ble utnyttet av ytterliggående islamister som tok kontroll over flere byer nord i landet. I 2015 inngikk tuaregene og regjeringen en våpenhvile for deretter å føre felles kamp mot jihadistene.

Jihadister tilskrives ansvar for minst 255 drap siden 2015.

