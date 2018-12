Avslørt tysk stjernereporter nekter for å ha brukt donasjoner

Da Claas Relotius fant på artikler om syriske søsken på flukt, rant det inn bidrag fra folk som ville hjelpe. Relotius avviser å ha brukt pengene på seg selv.

Før jul avslørte det velrenommerte magasinet Der Spiegel at en av magasinets prisvinnende journalister har stått bak omfattende juks. Claas Relotius (33) har diktet opp saker i stor skala og har innrømmet svindelen.

Advokatene hans gikk imidlertid ut torsdag og nektet for at journalisten har fabrikkert historien om syriske søsken i økonomisk vinnings hensikt.

Søndag opplyste Relotius' tidligere arbeidsgiver, Der Spiegel, at han på epost hadde bedt lesere om at de skulle overføre donasjoner til hans personlige bankkonto. Magasinet opplyste at de samarbeider med påtalemyndigheten for å komme til bunns i detaljene.

Fantes ikke

Advokatfirmaet i Hamburg som representerer Relotius sier at dette dreier seg om en artikkel fra 2016 om syriske barn i Tyrkia. Den gjorde inntrykk og førte til at lesere ønsket å donere penger til de ikke-eksisterende søsknene fra Syria som Relotius hadde skrevet om. Da reporteren fikk beskjed fra Spiegel om at det ikke var noen konto tilgjengelig for slike overføringer, besvarte han henvendelser fra lesere med å tilby dem å overføre donasjoner til hans egen private konto, slik at han kunne sende pengene videre.

I en uttalelse fra advokatene heter det at Relotius fortsatte å late som barna fra Syria eksisterte, men han verken brukte pengene som kom inn på seg selv eller planla å bruke dem. I stedet videresendte han de 7.000 euroene han mottok, pluss 2.000 euro fra egen lomme, til et prosjekt som støtter flyktningbarn i Irak.

Betaler tilbake

Relotius ber om unnskyldning til alle som har donert penger og sier han vil gi dem pengene deres tilbake.

Støttegruppa for prosjektet, Diakonie Katastrophenhilfe, bekrefter å ha mottatt midlene fra Relotius i 2016.

Bedrageriet til Relotius har rystet det anerkjente nyhetsmagasinet. Til sammen er 60 artikler signert den aktuelle journalisten publisert i magasinets ukentlige papirutgave og på nett siden 2011. 33-åringen har nå erkjent at minst 14 av sakene er delvis fabrikkert, skriver magasinet.

Spiegel har et opplag på rundt 725.000 og flere millioner lesere på nett.

