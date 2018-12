Tyskland vil ha reformer av FNs sikkerhetsråd

Tysklands utenriksminister Heiko Maas mener det er på tide med reformer av FNs sikkerhetsråd og vil utvide ordningen med faste medlemmer.

FNs sikkerhetsråd ble grunnlagt for over 70 år siden og består av 15 medlemmer. Fem av dem, USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, er faste medlemmer. De øvrige ti velges blant FNs medlemsland for en periode på to år av gangen.

– Denne ordningen er gammeldags, sier Maas til det tyske nyhetsbyrået DPA.

1. januar går Tyskland inn som medlem i Sikkerhetsrådet fram til utgangen av 2020.

– Maktbalansen i verden bør gjenspeiles på en mye bedre måte enn det gjøres i dag, sier Maas og påpeker at Tyskland bør få fast plass i Sikkerhetsrådet.

– Selv om det vil bli vanskelig, gir vi ikke opp å sette dette på dagsordenen. Det har vært snakket om reformer altfor lenge uten at noe har blitt gjort, sier Maas.

Tysklands finansminister Olof Scholz fikk blankt nei fra Paris da han i november foreslo at Frankrike gir slipp på sin faste plass og på sikt overlater den til EU.

Sikkerhetsrådet er FNs fremste utøvende organ, og reformer av rådet har vært diskutert siden begynnelsen av 1990-tallet. I tillegg til Tysland krever både Japan, Brasil og India at rådet, og dermed antall faste medlemmer, bør utvides.

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger, siste gang i perioden 2001–2002. Norske myndigheter jobber nå aktivt for at Norge igjen skal få plass i rådet i perioden 2021–2022.

