Dette hendte i verden i 2018

Det var et iskaldt, hett, oversvømt og forblåst år. Nord-Korea er ikke lenger verdens skumleste land, det er Russland eller Saudi-Arabia. Og høyrepopulister vant valg, men slet med å finne partnere.

Januar:

3. januar: Sør- og Nord-Korea gjenåpner først sin direkte sivile telefonlinje, deretter den militære direktelinjen én uke senere. De har vært stengt i nesten to år.

5. januar: «Fire and Fury, Inside the Trump White House» av Michael Wolff skaper debatt om Donald Trumps vilje og evne til å være USAs president.

11. januar: President Trump blir beskyldt for rasisme etter at han i et møte i Det ovale kontor sier at han vil ha flere innvandrere fra Norge i stedet for fra «drittland» («shithole countries») i Latin-Amerika og Afrika.

27. januar: Minst 103 mennesker blir drept og 235 såret av en bilbombe i Kabul i årets dødeligste av mange angrep i Afghanistan. Taliban sier de sto bak angrepet.

Februar:

5. februar: Syriske regjeringsstyrker starter en massiv offensiv mot opprørskontrollerte Øst-Ghouta, parallelt med internasjonal innsats for å få inn nødhjelp.

13. februar: Prins Henrik av Danmark dør, 83 år gammel.

14. februar: 17 mennesker blir drept og 17 såret da den utviste eleven Nikolas Cruz (19) åpner ild på Marjory Stoneman High School i Parkland i Florida.

15. februar: Sør-Afrikas president Jacob Zuma går av, dagen før nasjonalforsamlingen skal stille mistillitsforslag mot ham. Han tiltales blant annet for bedrageri og korrupsjon.

25. februar: Minst 160 mennesker mister livet i et kraftig jordskjelv på Papua Ny-Guinea. Skjelvet har en styrke på 7,5.

Mars:

1. mars: USAs president Donald Trump kunngjør nye, høye tollsatser på import av stål og aluminium. Verdens børser, IMF, EU, Canada og ikke minst Kina reagerer.

2. mars: Kaldluft fra Sibir i Russland gir temperaturer under 30 minusgrader i flere land i Europa. Sammen med ekstremværet Emma tar kuldebølgen minst 95 liv.

6. mars. Den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren hans blir forsøkt drept med nervegiften novitsjok på britisk jord. Norge, Canada, USA og EU utviser russiske diplomater fordi Russland antas å stå bak angrepet.

11. mars: Hydro innrømmer å ha tillatt utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, verdens største aluminiumsraffineri. Pålegg fra myndighetene fører til at anlegget stenges fullstendig i oktober.

12. mars: Tysklands statsminister Angela Merkel og hennes parti CDU kan etter langvarige forhandlinger signere en regjeringsavtale med CSU og SPD, et halvt år etter valget.

13. mars: USAs utenriksminister Rex Tillerson får sparken og blir erstattet av CIA-sjef Mike Pompeo.

18. mars. Russlands president Vladimir Putin blir gjenvalgt for seks år med nær 77 prosent av stemmene.

April:

2. april: Kina svarer på Trumps stål- og aluminiumstoll med toll på 128 varer fra USA.

4. april: Facebook oppgir at 87 millioner brukere uvitende kan ha fått data tappet fra profilen sin via en app og videresolgt til Cambridge Analytica. Informasjonen kan være brukt under presidentvalget i USA og brexit-avstemningen i 2016.

11. april: 257 personer mister livet da et russiskprodusert militært transportfly av typen Iljutsjin Il-76 styrter ved byen Boufarik i Algerie.

14. april: Konflikten i Syria topper seg når USA, Storbritannia og Frankrike angriper anlegg for oppbevaring og produksjon av kjemiske våpen, en uke etter et russiskstøttet angrep mot Douma.

20. april: Den verdenskjente svenske DJ-en og produsenten Tim «Avicii» Bergling (28) blir funnet død på et hotell i Oman.

25. april: Danske Peter Madsen (47) dømmes til fengsel på livstid for å ha mishandlet og drept den svenske journalisten Kim Wall (30).

27. april: Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in møtes og undertegner en erklæring om full atomnedrustning.

Mai:

1. mai.: Minst 86 mennesker blir drept i to selvmordsangrep i Mubi i Nigeria. Ekstremistgruppa Boko Haram mistenkes for å stå bak dette og er svært aktive i 2018.

4. mai: Svenska Akademien opplyser at Nobelprisen i litteratur ikke skal deles ut i år på grunn av svekket tillit etter metoo-skandalen.

8. mai: President Donald Trump kunngjør at han trekker USA ut av atomavtalen med Iran. Europeiske stormakter varsler felles innsats for å redde avtalen.

14. mai: USA gjennomfører sin omstridte flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Samme dag markerer Israel 70 år som egen stat. Minst 60 palestinere blir drept i demonstrasjoner.

19. mai: Prins Harry gifter seg med amerikanske Meghan Markle.

26 mai: Folkeavstemningen i Irland gir to tredels flertall for å fjerne tillegget i grunnloven som i praksis forbyr abort.

Juni:

1. juni: Europas første høyrepopulistiske regjering tas i ed i Italia etter at Femstjernersbevegelsen (M5S) og Ligaen er enige om en regjeringsplattform.

2. juni: Etter 50 års avbrudd blir direkte postgang mellom USA og Cuba gjenopptatt.

3. juni: Minst 190 mennesker mister livet og 235 er savnet når vulkanen Fuego i Guatemala har utbrudd.

12. juni: President Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sitt første toppmøte i Singapore.

13. juni: Jemenittiske regjeringsstyrker med flystøtte fra Saudi-Arabia angriper den strategisk viktige havnebyen Hodeida. Det får store konsekvenser for hjelpeforsyningene til Jemen.

18. juni: 167 mennesker mister livet når en overfylt ferje synker i dårlig vær på Tobasjøen i Indonesia.

19. juni: CO2-mangel i sommerhett Europa fører til problemer med vannrensing, restriksjoner på vanning og varsel om mulig mangel på øl.

Juli:

7. juli: Den britiske regjeringen enes om en strategi for britenes framtid utenfor EU. Brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson er blant dem som går i protest.

8. juli: De første fire av tolv fotballgutter og treneren deres som har vært innesperret i en grotte i Thailand siden 23. juni, blir reddet ut. To dager senere er alle 13 hentet ut i god behold.

9. juli: Minst 225 personer mister livet i store flommer i Japan, etterfulgt av en hetebølge der minst 138 personer dør.

13. juli: TV 2s reporter Kadafi Zaman blir banket opp av pakistansk politi mens han dekker valget i landet. Han sitter flere dager i fengsel, før han får reise tilbake til Norge.

14. juli: 149 personer blir drept og 186 såret i et selvmordsangrep på et valgkamparrangement i Balutsjistan-provinsen i Pakistan. IS hevder å stå bak angrepet.

16. juli: Toppmøte mellom president Donald Trump og president Vladimir Putin i Finland. Trump får i etterkant massiv kritikk på hjemmebane for å ha vært for unnfallende overfor Putin og ikke ha stilt seg bak den amerikanske etterretningens konklusjon om at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016.

17. juli: Når over 50 skogbranner herjer Sverige, beskrives situasjonen som den verste i moderne tid. EU og Norge bistår med brannfly, helikopter og mannskaper.

23. juli: I Kumagaya i Japan blir det målt 41,1 grader, den høyeste temperaturen som er registrert i landet noensinne. I løpet av sommeren settes det nye lokale og regionale varmerekorder i en lang rekke land på den nordlige halvkule – også i Norge.

August:

2. august: IT-giganten Apple ble det første børsnoterte selskapet som verdsettes for over 1.000 milliarder dollar.

5. august: Lombok i Indonesia rammes av to store jordskjelv og over 600 etterskjelv, der 563 mennesker omkommer og nesten 1.500 blir skadd.

14. august: 43 mennesker mister livet da Morandi-brua i Genova kollapser og nærmere 40 kjøretøy styrter utfor.

25. august: Den republikanske senatoren John McCain (81) dør. Den tidligere presidentkandidaten gjorde det klart at Trump ikke er velkommen i bisettelsen hans.

27. august: Nesten 1.300 mennesker omkommer under årets monsunstormer i Asia, flest som følge av flom i India.

27. august: Voldsomme ytre høyre-protester i byen Chemnitz skaper dyp uro i Tyskland. 5.000 innvandringsmotstandere barker sammen med rundt 2.000 motdemonstranter.

31. august: USA stopper all støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA.

September:

9. september: Det svenske valget gir den borgerlige firepartialliansen 143 seter i Riksdagen mens de rødgrønne får 144. Ingen vil samarbeide med innvandringskritiske Sverigedemokraterna, som gjør et rekordvalg og får 62 seter. Ved utgangen av året er det fortsatt ingen løsning på regjeringsspørsmålet.

19. september: Toppsjefen i Danske Bank, nordmannen Thomas Borgen, går av som følge av avsløringer om en omfattende hvitvaskingsskandale i bankens Estland-filial.

20. september: Minst 228 personer omkommer når en overfylt passasjerferje kantrer i Victoriasjøen i Tanzania.

25. september: Komiker og skuespiller Bill Cosby (81) dømmes til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004.

28. september: Den indonesiske øya Sulawesi rammes av et jordskjelv og en tsunami som tar livet av over 2.100 personer og etterlater 220.000 hjemløse.

Oktober:

2. oktober: Den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi blir drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Etter flere ukers spekulasjoner innrømmer til slutt saudiarabiske myndigheter at Khashoggi ble drept av saudiarabiske agenter, men avviser at det skjedde på ordre fra kronprins Mohammed bin Salman, slik en CIA-rapport hevder.

3. oktober: Et fat nordsjøolje omsettes for 86,26 dollar, årets høyeste pris og høyeste siden prisfallet i 2014.

8. oktober: I en ny rapport beskriver FNs klimapanel ekstremt omfattende tiltak som må iverksettes hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. Selv 2 graders oppvarming kan føre til dramatiske klimaendringer.

10. oktober: Orkanen Michael treffer Florida med voldsom styrke og minst 60 mennesker omkommer. Orkanen er den tredje kraftigste i USAs historie.

17. oktober: Minst 20 mennesker blir drept og 52 såret da en 18 år gammel skoleelev går til angrep på medelever på en yrkesskole på Krim-halvøya. 18-åringen tar til slutt sitt eget liv.

27. oktober: 11 personer blir drept og seks skadd da en selverklært jødehater åpner ild i synagogen «Tree of Life» i Pittsburgh i USA.

28. oktober: Høyrepopulistiske Jair Bolsonaro vinner presidentvalget i Brasil med drøyt 55 prosent av stemmene. Han regnes som langt mer ekstrem enn både USAs Trump og Frankrikes Marine Le Pen.

29. oktober: Et nesten nytt Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrter i havet i Indonesia rett etter avgang. 189 personer omkommer.

November:

6. november: Mellomvalget i USA gir som ventet republikansk flertall i Senatet og demokratisk flertall i Kongressen.

8. november: En ny skogbrann bryter ut i California og utvikler seg til den verste i delstaten noensinne. Minst 87 liv går tapt, 249 er meldt savnet og 14.000 boliger ligger i ruiner i fylket Butte.

13. november: Britenes statsminister Theresa May bekrefter at Storbritannia og EU har blitt enige om et utkast til avtale for brexit. May møter imidlertid kraftig motstand fra både eget parti og fra opposisjonspartiet Labour. En planlagt avstemning i Parlamentet i desember er utsatt.

21. november: President Trump bekrefter at han har gitt skriftlige svar på spørsmål fra spesialetterforsker Robert Mueller om Russlands antatte valginnblanding.

23. november: Prisen på et fat nordsjøolje har falt over 30 prosent på 50 dager, og havner under 60 dollar fatet for første gang i år.

23. november: Ordføreren i den mexicanske grensebyen Tijuana erklærer humanitær krise og ber FN om hjelp når rundt 5.000 migranter fra Sentral-Amerika kommer til byen i et forsøk på å ta seg til USA. USAs president Trump har omtalt situasjonen som en «invasjon» og sendt 5.800 soldater til grensen.

25. november. Russisk kystvakt skyter mot to ukrainske marinefartøy og en taubåt i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og 24 sjøfolk blir tatt i arrest.

Desember:

2. desember. I kjølvannet av flere dystre klimarapporter er Polen åsted for det viktigste internasjonale klimaforhandlingsmøtet på flere år.

6. desember. Partene i Jemen-krigen møtes til fredssamtaler i Stockholm. 14 millioner mennesker står ifølge FN i fare for å sulte i hjel som følge av konflikten.

7. desember: Annegret Kramp-Karrenbauer velges som ny leder for det tyske kristenkonservative partiet CDU etter Angela Merkel. Merkel fortsetter som statsminister fram til 2021.

8.–9. desember: Over 1.700 demonstranter pågripes når Paris og flere andre franske byer nok en helg er åsted for voldsomme protestaksjoner mot regjeringens planlagte reformer og avgiftsøkninger. I en tale dagen etter lover president Macron å droppe noen av de planlagte endringene.

11. desember. Storbritannias statsminister Theresa May utsetter den planlagte avstemningen i Underhuset om skilsmisseavtalen med EU. Dagen etter overlever hun en tillitsvotering i Det konservative partiet. Brexit-avstemningen skal ifølge May holdes innen 21. januar.

12. desember: Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen dømmes til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Han har også erkjent å ha betalt folk for å holde munn om forhold som berører presidenten.

17. desember: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) blir funnet drept i Atlasfjellene i Marokko. En rekke menn pågripes, og etter en ukes etterforskning uttaler marokkansk politi at gjerningsmennene tilhørte en IS-inspirert terrorcelle.

19. desember: USA kunngjør at alle amerikanske soldater i Syria skal trekkes ut av landet. President Donald Trumps overraskende beslutning vekker sterke reaksjoner både i Kongressen og blant USAs allierte.

21. desember: Flere medier melder at Trump også vil trekke ut 7.000 soldater fra Afghanistan. USAs forsvarsminister Jim Mattis bekrefter at han går av.

24. desember: Etter flere måneder med synkende aksjemarkeder faller Dow Jones-indeksen 2,9 prosent. Nedgangen er den største på en julaften noensinne. To dager senere bykser indeksen hele 5 prosent opp igjen.

