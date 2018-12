Canadier siktet for narkotikasmugling i Kina

En canadier må lørdag møte i en kinesisk domstol, siktet for narkotikasmugling. Saken tærer på et allerede kjølig forhold mellom Kina og Canada.

Canadieren, identifisert som Robert Lloyd Schellenberg, blir fremstilt for retten klokken 14 lokal tid lørdag, heter det i en kort uttalelse fra en domstol i Liaoning.

Schellenberg er en canadisk statsborger som har smuglet «enorme mengder» narkotika, ifølge den kinesiske statlige nyhetsportalen runsky.com.

Kina har dødsstraff for narkotikasmugling. I 2009 ble en britisk statsborger henrettet for heroinsmugling.

Canadas utenriksdepartement har så langt ikke kommentert saken.

Båndene mellom Beijing og Ottawa har blitt satt under press etter at Kina pågrep to canadiske statsborgere – den tidligere diplomaten Michael Kovrig og den kinesisk-baserte forretningsmannen Michael Spavor – anklaget for å ha engasjert seg i aktiviteter som «setter Kinas sikkerhet i fare».

Pågripelsene av Kovrig og Spavor skjedde i kjølvannet av canadiske myndigheters pågripelse av Huawei-direktøren Meng Wanzhou. Meng ble pågrepet i Vancouver 1. desember etter arrestordre fra USA, som anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Meng ble løslatt i forrige uke mot kausjon, mens hun venter på å bli utlevert til nabolandet.

En annen canadisk statsborger, Sarah McIver, er også pågrepet i Kina, og ventes å bli kastet ut av landet for å ha arbeidet ulovlig der.

(©NTB)