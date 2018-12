Miley Cyrus og Liam Hemsworth giftet seg i privat seremoni

Skuespillerne Miley Cyrus og Liam Hemsworth giftet seg i en privat seremoni. Cyrus la ut bilder på sosiale medier onsdag, og gratulasjonene strømmet inn.

På svart-hvitt bildene poserer paret på Instagram og Twitter uten å faktisk bekrefte at de har giftet seg, men med tekstene «10 år senere» og «12.23.18». Det ble raskt spekulert i at det siste henviser til bryllupsdatoen 23. desember. Da de mange gratulasjonene kom fra følgerne, bekreftet takkekommentarene fra Cyrus at paret har giftet seg.

26 år gamle Cyrus og 28 år gamle Hemsworth spilte i filmen «The Last Song» sammen i 2010 og skal ha blitt sammen igjen i 2015 etter å ha hatt et forhold som beskrives som litt «av og på» før det.

En kilde sier til People Magazine at bryllupsseremonien deres var privat og ble holdt hjemme i Franklin i Tennessee. Ifølge kilden var dagen «absolutt perfekt».

– De ønsket seg alltid en liten, privat feiring med familie og nære venner, og det var det de fikk. Miley virker ekstatisk. Hun elsker hjemmet i Tennessee og var veldig glad for å ha seremonien der, sier kilden til magasinet.

