Israelsk kilde bekrefter at de angrep flere mål i Syria

Israel sto bak luftangrep mot mål i Syria første juledag. Det bekrefter en kilde i det israelske luftvåpenet, som sier flere iranske mål i Syria ble truffet.

Et døgn etter angrepet, som kom fra libanesisk luftrom, kommer bekreftelsen sent onsdag kveld fra en anonym kilde i det israelske luftvåpenet. Israelsk militære har ikke offisielt uttalt seg om angrepet.

Bekreftelsen fra kilden kommer i kjølvannet av skarp kritikk fra Russland. Tidligere onsdag hevdet Russland at angrepene tirsdag utgjorde en direkte trussel mot to sivile fly. Den anonyme kilden i luftvåpenet avviser at det var noen trussel.

Advarte Russland

Ifølge Russland var det ene sivile flyet i ferd med å lande i Damaskus da seks israelske kampfly innledet angrepet tirsdag, og det måtte derfor omdirigeres til den russiske flybasen i Hemeimeem i Syria. Det andre flyet var i ferd med innflygingen til Beirut i Libanon da det måtte endre kurs, opplyser en talsmann for forsvarsdepartementet i Russland, generalmajor Igor Konasjenkov.

Det syriske luftforsvaret svarte ifølge Russland ikke på angrepet med full styrke, av frykt for å ramme de to sivile flyene.

Libanons fungerende samferdselsminister Youssef Fenianos har bekreftet Konasjenkovs opplysninger og sagt at de to sivile flyene så vidt unngikk en menneskelig katastrofe. Fenianos sier også at Libanons regjering vil klage hendelsen inn for FNs sikkerhetsråd.

Kilden i Israel svarer på kritikken med å si at Israel hadde advart Russland om angrepene på forhånd. Han hevder at det syriske skyts fra luftvernsystemene som satte de sivile flyene i fare.

Delvis samsvar

Ifølge kilden ble et iransk våpendepot truffet, i tillegg til viktige logistikkmål som frakter våpen til den libanesiske Hizbollah-geriljaen. Israel hevder også å ha eliminert en syrisk luftvernbatteri nær Damaskus, ett av dem som skjøt mot de israelske krigsflyene.

Dette stemmer kun delvis overens med meldinger fra syriske medier, som har opplyst at to israelske bomber traff sine tiltenkte mål. Syriske medier har imidlertid opplyst at kun et syrisk militærdepot er ødelagt, og at tre syriske soldater ble såret i angrepet.

Ifølge Russland slapp de israelske F-16-flyene 16 målstyrte presisjonsbomber under angrepet, men 14 av disse ble skutt ned av det syriske luftforsvaret.

