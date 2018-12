Putin: Vellykket test av nytt hypersonisk missil

Det russiske forsvaret har gjennomført en vellykket test av landets nye hypersoniske missilvåpen Avangard, sier president Vladimir Putin.

– Dette var en viktig milepæl for det russiske militæret, skrøt Putin etter å ha observert den vellykkede missiltesten onsdag.

Han opplyste videre at det nye missilsystemet blir tatt i bruk fra og med neste år, og sa at «denne nye typen strategiske våpen» vil garantere for Russlands sikkerhet de neste tiårene.

Ifølge Kreml ble missilet skutt opp fra en base sør for Uralfjellene, og traff målet sitt ved en testbase i Kamtsjatka nesten 6.000 kilometer unna.

Ifølge Putin kan det interkontinentale missilet fly i over 20 ganger lydens hastighet, og det kan ikke bli oppdaget av forsvarssystemer.