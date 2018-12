Hvit jul på Mars

I forbindelse med julen har romfartsorganisasjonen ESA publisert bilder av et hvitkledd krater på Mars.

Den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA viser unike bilder tatt av Korolev-krateret nord på planeten, som er dekket av det som ligner på snø.

I en pressemelding forklarer ESA at deres Mars-sonde «Mars Express» har fanget et bilde av et islagt krater. Faktisk så skal isen stikke hele 1,8 kilometer dypt ned i krateret, ifølge organisasjonen.

Luften som kommer over krateret blir fanget nede i krateret der det fryser til is og fører til et skylag som blir liggende like over selve isen permanent, forklarer ESA på sine nettsider.

Høydeforskjellen mellom bunnen av krateret og kanten skal være over to kilometer, dypere enn blant annet Grand Canyon.

Mars-sonden «Mars Express« har sirklet planeten i 15 år, og startet det arbeidet 25. desember 2003.

