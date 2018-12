USAs grensemyndigheter lover å helsesjekke alle barn etter dødsfall

Alle migrantbarn i amerikanske grensemyndigheters varetekt skal gjennom en medisinsk sjekk. Det skjer etter at to barn har mistet livet den siste måneden.

Det seneste dødsfallet skjedde 1. juledag. Da døde en åtte år gammel gutt fra Guatemala som var i amerikansk varetekt etter å ha blitt stoppet ved grensa sammen med sin familie. Dødsfallet skjedde bare noen dager etter at levningene til sju år gamle Jakelin Caal, som døde under lignende omstendigheter, ble sendt hjem til familien i Guatemala.

Demokratiske politikere og advokater som jobber for immigranter, har vært sterkt kritiske til behandlingen av Caal, som døde i begynnelsen av desember. De mener at grensevaktene burde har sett symptomene hennes lenge før og sendt henne med legehelikopter til sykehus.

Så langt har ikke myndighetene fastslått hva som var årsaken til det seneste dødsfallet. Den amerikanske grensevakten CBP sa at gutten viste tegn til sykdom mandag og ble kjørt til et sykehus i Alamogordo i New Mexico sammen med faren sin.

Der ble det fastslått at han var forkjølet og hadde feber. Han fikk medisiner og ble skrevet ut før han senere sendt til sykehuset igjen etter at han ble kvalm og kastet opp. Få timer senere døde han.

Regjeringsadvokat Kevin K. McAleenan lover onsdag at det vil bli iverksatt en grundig undersøkelse av åtteåringens dødsfall. Han lover også at det skal gjennomføres en helsesjekk av alle barn i grensemyndighetenes varetekt.

– Dette er et tragisk tap, sier han, og uttrykker sympati med guttens familie på vegne av myndighetene.