Kvinne fra Dovre omkom på New Zealand

En 40 år gammel kvinne omkom i en ulykke på New Zealand mandag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Kvinnen var på ferietur sammen med familien sin da ulykken skjedde julaften.

Utenriksdepartementet kan ikke si noe om det som har skjedd, men pressetalsperson Siri R. Svendsen bekrefter på spørsmål fra avisen at UD er kjent med at en norsk borger skal ha omkommet på New Zealand. Ifølge Svendsen gir UD bistand etter fast praksis.

Innlandet politidistrikt på Hamar og lensmannskontoret på Dombås, har foreløpig ikke vært involvert i hendelsen.

(©NTB)