Etterforsker slavearbeid i Pussy Riot-arbeidsleir

Pussy Riot-pønkrockeren ble dømt til straffarbeid etter å ha bedt jomfru Maria om å «drive ut Putin». Nå har hun bidratt til å avsløre lovbrudd i russiske fengsler. – Uakseptable forhold, sier Putin.

Medlemmene av pønkerrockgruppen «Pussy Riot», Nadezhda Tolokonnikova (29), Maria Alyokhina (30), and Yekaterina Samutsevich (36) ble i 2012 dømt til to års fengsel for «hooliganisme» etter å ha fremført en «pønkerbønn» i en katedral i Moskva.

Tolokonnikova havnet i arbeidsleir nr. 14 i regionen Mordovia i Russland, 400 km sørøst for Moskva. Der gikk hun den 23. september 2013 til sultestreik i protest mot forholdene. Nadezhda sonet sin straff sammen med Pussy Riot-medlemmet Maria Alekhina.

Video: Pussy Riot-medlemmet Maria Alekhina forteller om aktivistenes traumatiserende opplevelser i et teaterstykke i New York:

Tolokonnikova skrev et åpent brev om forholdene som hun beskrev som «slavelignende». De innsatte skal etter loven jobbe åtte timer om dagen, men i realiteten jobbet de 16 til 17 timer med å sy klær. Lederen, en oberstløytnant, skal ha beskrevet seg selv som «en stalinist». Hans høyre hånd skal ha uttalt at «loven er én ting, men det som betyr noe er å oppfylle kvoten din. Vi har brutt ned sterkere viljer enn din».

Fengselsadministrasjonen FSIN etterforsket den gangen anklagene, men fant dem ubegrunnet. Nå har de endret mening, skriver russiske medier.

– Det ser ut til at Tolokonnikova hadde rett, sier visedirektør i FSIN, Valeri Maksimenko til nyhetsbyrået TASS på selve julaften.

Ifølge hans etterforskning, som startet som en uanmeldt inspeksjon, var de innsatte noen ganger tvunget til å sy klær for lederen, hans slektninger, venner og forretningsforbindelser.

Skal ha tjent penger på slavearbeid

Maksimenko anklager direktøren i arbeidsleiren for å ha «fylt sine lommer på bekostning av fengslede kvinner». Direktøren skal ha solgt klærne under bordet. Han er nå avsatt og saken oversendt til statsadvokatembetet, skriver The Moscow Times.

– De innsatte ble truet med isolasjon og fratatt mat ved den minste ulydighet, sier Maksimenko.

Et bilde fra en arbeidsleir i Russland, ved byen Orel, der innsatte kvinner venter på å bli eskortert til arbeidsstedet. Dette er ikke kolonien som er omtalt i artikkelen. Foto: Yuri Tutov / AP / NTB scanpix

– Med tanke på at disse klagene har kommet fra Mordovia tidligere, og etterforsket gjentatte ganger uten resultat, ble det iverksatt en overraskelsesinspeksjon, sier Maksimenko ifølge RadioFreeEurope.

Han håper dette kan være «en advarsel for alle».

Han forteller at de ansatte ved arbeidsleiren prøvde å skjule overvåkingsmateriale da inspektørene ankom.

Tortur i russiske fengsler

Tidligere skrev ABC Nyheter om en lekket video der en innsatt blir torturert i et russisk fengsel;

Saken har ført til en granskning av landets fengselsinsitusjoner og resulert i 42 straffesaker, skriver The Moscow Times, der vaktene har «gått ut over sin myndighet eller tråkket på de innsattes verdighet».

Tolokonnikova ble løslatt med grunnlag i generell amnesti for den type forbrytelser hun ble dømt for. Det var lille julaften 23. desember 2013, to måneder før Vinter-OL i Sotsji.

«Hvis du ikke var Tolokonnikova ville du ha fått banket skiten ut av deg for lenge siden», skal innsatte ha sagt til henne.

– Motstand er ikke fånyttet, og kan bære frukter etter alle de årene, skriver hun på Facebook.

Et annet medlem av gruppen, Pjotr Verzilov, ble flydd til Tyskland for behandling i september i år. Tyske leger mener han kan ha blitt forgiftet.

Anti-Kremlin-aktivisten og medlem av «Pussy Riot» på sykehus i Berlin. Foto: Handout / Reuters / NTB scanpix

Putin: – Uakseptabelt

President Vladimir Putin fikk et konfronterende spørsmål den 20. desember av en journalist fra magasinet Znak under sin årlige pressekonferanse om alle rapportene som har kommet fra russiske fengsler og arbeidsleire.

– Disse forholdene som har blitt gjort kjent, spesielt tortur, er uakseptable, sa Putin. – De må stoppes, og de skyldige må straffes. Den sivile kontrollen må styrkes, vedgikk Putin.