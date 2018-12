Busskaprer drepte minst åtte personer i Kina

Minst åtte personer mistet livet og 22 ble skadd da en mann med kniv kapret en buss og kjørte på fotgjengere i byen Longyan i Kina.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua er tilstanden alvorlig for minst én av de skadde etter hendelsen tirsdag ettermiddag i Longyan i Fujian-provinsen, om lag 1.000 kilometer sør for Shanghai.

Gjerningspersonen er pågrepet, ifølge politiet. Det er ikke kjent om de drepte og skadde befant seg i bussen eller utenfor bussen. Et videoklipp fra avisa Beijing News viser hvordan en håndfull politifolk legger den angivelige gjerningspersonen i bakken, midt i et trafikkert bybilde.

Ifølge Xinhua sier politiet at busskapreren er en 48-årig arbeidsledig mann. Innledende etterforskning viser at han tidligere på dagen skal han ha vært i konflikt med en representant for et nabolagsstyre, som han i lengre tid hadde vært på kant med.

