USA bistår Mexico i granskning av helikopterulykke

Redningsmannskaper, militære og politi på ulykkesstedet der helikopteret med guvernøren i distriktet Puebla, Martha Erika Alonso, og hennes ektemann, Rafael Moreno Valle omkom mandag. Ulykken skjedde nære Puebla by, sørøst for Mexico by Foto: Pablo Spencer / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix