Åtteåring fra Guatemala død i amerikansk varetekt

En åtte år gammel gutt fra Guatemala som var i amerikansk varetekt, er død. Det er andre gang på én måned at et innvandrerbarn har dødd ved USAs grense.

Den amerikanske grensevakten CBP sier at gutten viste tegn til sykdom mandag og ble kjørt til et sykehus i Alamogordo i New Mexico sammen med faren sin.

Der ble det fastslått at han var forkjølet og hadde feber. Han fikk medisiner og ble skrevet ut mandag ettermiddag.

Mandag kveld ble han sendt til sykehuset igjen etter at han ble kvalm og kastet opp, og få timer senere døde han.

CBP har ingen kommentarer foreløpig, men sier de om kort tid vil sende ut en redegjørelse. De understreker at de skal sørge for en uavhengig og grundig undersøkelse av saken.

Reaksjoner på sosiale medier

Nyheten om at enda et mellomamerikansk barn er død ved grensa, vakte rasende reaksjoner på sosiale medier, bare noen dager etter at levningene til en sju år gammel jente som døde under lignende omstendigheter, ble sendt hjem til sin familie i Guatemala.

– Enda en gang dør et barn mens denne administrasjonen styrer. Slik en trist nyhet på juledagen, tvitret den demokratiske kongressrepresentanten Marc Veasey.

President Donald Trump har gjort en kompromissløs linje mot immigranter til et prioritert tema i sin politikk og har til gjengjeld måttet tåle hard kritikk fra motstandere.

Konflikt om mur mot Mexico

For tiden er han i en fastlåst konflikt med demokratene om finansieringen av muren mot Mexico som han har lovet sine tilhengere, noe som har ført til nedstengning av deler av statsapparatet på ubestemt tid.

Han hevder at muren trengs for å stanse ulovlig innvandring, narkotika og kriminelle gjenger fra å komme inn i USA.

Demokratiske politikere og advokater som jobber for immigranter, var sterkt kritiske til behandlingen av sju år gamle Jakelin Caal, som døde i begynnelsen av desember.

Burde hentet hjelp før

De mener at grensevaktene burde har sett symptomene hennes lenge før og sendt henne med legehelikopter til sykehus. CBP sier det tok flere timer å kjøre henne og faren fra et avsidesliggende grensestasjon til en større stasjon og et sykehus i El Paso.

Xochitl Torres Small, nyvalgt demokratisk kongressrepresentant fra Texas, krever en grundig og åpen etterforskning av hva som skjedde med Jakelin, og bedre medisinsk beredskap langs grensa.

De siste ukene har store antall guatemalanske familier kommet over grensa i New Mexico, ofte i avsidesliggende og øde ørkenområder. Jakelin og faren var i en gruppe med 161 andre da de ble pågrepet 37 mil sørvest for Alamogordo.

