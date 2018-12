Åtteåring fra Guatemala død i amerikansk varetekt

En åtte år gammel gutt fra Guatemala som var i amerikansk varetekt, er død. Det er andre gang på én måned at et innvandrerbarn har dødd ved USAs grense.

Den amerikanske grensevakten CBP sier at gutten viste tegn til sykdom mandag og ble kjørt til et sykehus i Alamogordo i New Mexico sammen med faren sin.

Der ble det fastslått at han var forkjølet og hadde feber. Han fikk medisiner og ble skrevet ut mandag ettermiddag.

Mandag kveld ble han sendt til sykehuset igjen etter at han ble kvalm og kastet opp, og få timer senere døde han.

CBP har ingen kommentarer foreløpig, men sier de om kort tid vil sende ut en redegjørelse.

Tidligere denne måneden døde en sju år gammel guatemalansk jente som var skilt fra sine foresatte og ble holdt tilbake av grensevakten.