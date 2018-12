Par hengt ut som «idiotene som ødela julen»: – Vi føler oss fullstendig krenket

Paret ble hengt ut av britiske tabloider for å ha stått bak dronekaoset på Gatwick-flyplassen i London.

Det var 22. desember at britisk politi meldte at to personer var pågrepet etter at droner hadde skapt kaos på Gatwick-flyplassen ved London i flere dager før jul. Storbritannias nest travleste flyplass måtte stenge flere ganger mellom 19.-21. desember.

Over 100.000 passasjerer ble rammet av kanselleringene.

Hengt ut i tabloider



Dagen etter pågripelsen hadde den britiske tabloidavisen Daily Mail et privat bilde av de pågrepne på forsiden og tittelen «Er dette idiotene som ødela julen?».

De var bare én av flere britiske aviser som identifiserte det pågrepne paret. Dagen etter ble de begge løslatt fra politiet og er ikke lengre mistenkt i saken.

Tomorrow's Mail on Sunday #MailFrontPages pic.twitter.com/YynijYRAG9 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 22, 2018

– Som dere trolig kan se for dere, føler vi oss fullstendig krenket, sa Paul Gait utenfor sitt hjem da han holdt en kort uttalelse omkranset av familien etter løslatelsen.

– Vårt hjem har blitt ransaket og vårt privatliv og identitet fullstendig blottlagt. Våre navn, bilder og annet personlig informasjon har blitt kringkastet verden rundt.

Se hele uttalelsen i videoen øverst.

Kan kreve erstatning



Til britiske The Guardian sier Mark Stephens, leder for medierett i advokatfirmaet Howard Kennedy, at paret trolig vil ha en sterk sak om de skulle velge å saksøke mediene som identifiserte dem.

I artikkelen gjengitt av VG sier han at paret trolig vil kunne få en erstatning på drøye 75.000 pund, tilsvarende over 800.000 norske kroner. Det er fortsatt ikke kjent om paret kommer til å ta rettslige skritt mot mediene.

Pr. 25. desember er ingen nye personer pågrepet for dronekaoset på Gatwick-flyplassen, og flyplassen har tilbudt en belønning på 50.000 pund til de som har informasjon som fører til at saken oppklares.