Eksperter: Vesten risikerer å tape krigen mot IS

Ytterliggående islamistgrupper som IS kan ikke nedkjempes med dagens metoder, mener eksperter.

– Ser man bort fra rent taktiske seire på bakken, er dagens strategi feilslått, sier Katherine Zimmerman ved den konservative tankesmia American Enterprise Institute i USA.

Vestlige land fører krig mot islamistgrupper som IS, men kampen vil aldri ta slutt dersom man ikke gjør noe med de underliggende årsakene som skaper jihadister, mener hun.

– Samtlige soldater og etterretningsanalytikere som har jobbet med dette problemet, innser hva som skjer, sier Zimmerman.

Les også: Én prosent av «IS-Kalifatet» gjenstår - IS sprer seg til andre land



Vinner slag, men taper krigen

– De forstår at det vi i dag gjør bare er en midlertidig løsning. Det fjerner den umiddelbare trusselen, men virker ikke stabiliserende og gir ingen framgang. Dette dreier seg om politikk, mener hun.

Katherine Zimmerman ved den konservative tankesmia American Enterprise Institute.

– Det er lett å si at vi skal drepe den som laget bomben, men det er mye vanskeligere å si at regjeringen vi samarbeider med har fått denne personen til å slutte seg til en terroristgruppe ved å frata ham rettighetene. OG nå lager han bomber, sier Zimmerman.

– Vesten er i ferd med å vinne alle slagene, men taper krigen, mener hun.

Les også: USAs spesialutsending mot IS trekker seg

Dyp misnøye

Den ytterliggående islamistgruppa IS, som for få år siden kontrollerte store områder i Syria og Irak, har vendt tilbake til røttene og gått under jorda.

Men den dype misnøyen mange irakere og syrere føler, som bidro til IS' framvekst, er der fortsatt, konstaterer ekspertene.

Selv om vestlige land med USA i spissen har svekket grupper som IS, er det ikke gjort nok for å løse de underliggende problemene som fører til at slike grupper dannes, mener tankesmia Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Les også: Trump: Tyrkia har lovet å utradere IS

Vaklende stater

Skjøre statsdannelser med svake eller ineffektive institusjoner i områder der jihadister er aktive, gjør at grupper som IS kan skape seg trygge tilholdssteder, påpeker CSIS i en fersk rapport.

Tankesmia sammenholdt kart over hvor IS og al-Qaida har vært mest aktive, med kart over hvor myndighetene i de enkelte landene er mest effektive, basert på statistikk fra Verdensbanken, og fant et klart mønster.

USAs og andre vestlige lands strategi for å bekjempe islamistisk terror er feilslått, mener eksperter. Disse amerikanske soldatene har deltatt i krigen mot IS i Nord-Syria. Foto: Hussein Malla / AP

De fleste landene der opprørerne var mest aktive – Jemen., Syria, Irak, Afghanistan, Libya, Mali, Nigeria og Somalia – ligger også helt i bunnen, målt etter myndighetenes effektivitet.

Les også: Søreide vil ikke beklage drap, kaos og terror etter Natos krig i Libya

Må inn med utviklingshjelp

General John Allen, som på et tidspunkt var øverstkommanderende for USA styrker i Afghanistan, leder nå den prestisjetunge tankesmia Brookings Institution i Washington. Han mener Vesten nå bør spørre seg selv om hvordan de kan få overtaket.

Abu Bakr al-Baghdadi, som leder IS, har utnytter svake staters marginalisering av grupper i befolkningen, konstaterer eksperter. Foto: Uncredited / AP

– Hvor bør vi kikke etter de neste problemene, spør Allen.

– Vi bør bruke mye mer tid på å se på disse områdene som ligger i skjøre eller vaklende stater. Vi må finne de stedene der levekårene bidrar til radikalisering av store deler av befolkningen. Når vi til slutt melder oss på, har slike radikaliseringsprosesser alt pågått lenge, mener han.

Løsningen ligger mye mer i utviklingshjelp enn terrorbekjempelse, mener Allen.

Les også: Saudi-Arabias kronprins skal ha beskrevet Khashoggi som farlig islamist

Sunnier marginalisert

Under den årlige konferansen om terrorbekjempelse som ble organisert av den konservative tankesmia Jamestown Foundation nylig, var det flere som pekte på irakiske myndigheters marginalisering av den sunnimuslimske minoriteten som en medvirkende årsak til framveksten av grupper som al-Qaida og IS.

Dersom ikke sunnimuslimenes misnøye blir tatt på alvor, kommer jihadistgrupper som IS på nytt til å blomstre, advarte ekspertene.