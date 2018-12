Ingen til å ta «den utakknemlige jobben»

Oscar-gallaen mangler fortsatt vert, to måneder til sending.

Det er nøyaktig to måneder til Oscar-gallaen i Hollywood og fortsatt mangler det 91 år gamle programmet en vert. Vanligvis blir verten klar mange måneder før. Fjorårets vert, Jimmi Kimmel, ble klar 16. mai.

En skulle tro vertskapet var en umåtelig stor ære, men oppdraget om å dele ut filmpriser til filmstjerner i beste sendetid er ikke så populært som en skulle tro.

– Det er en utakknemlig jobb. Spiller ingen rolle hvem som gjør den, sier skuespiller Sandra Bullock til magasinet «People».

Artisten John Legend er enig.

– Jeg føler at det er en utakknemlig jobb. Ingen vinner noe ved å være Oscar-vert, sier han til Hollywood Reporter.

Seth MacFarlane, skaperen bak braksuksessene «Family Guy» og «American Dad!», var selv vert i 2013 forteller om en intens opplevelse.

Oscar-statuettenes siste siste kjemikaliebad før utdelingen. Men hvem skal dele dem ut? Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

– Det er en «gig» hvor alles øyne hviler på deg. Når du gjør noe som er såpass i rampelyset og fokuset, blir du møtt med mange synspnkter fra mange mennesker. Det er lenge siden jeg har lest en anmeldelse av en Oscar-seremoni som blir hyllet, sier han til Entertainment Weekly.

En del av problemet, sier han, er at showet er like moderne som en 50-talls varieté, men skal trekke et moderne publikum.

I tillegg er forberedelsene krevende, presentasjonen slaktes stort sett av kritikere og betalingen har blitt sammenlignet av skuespiller Alec Baldwin med «kyllingfór». Dessuten, har verten gjort noe politisk ukorrekt i sin fortid, kan hen forvente å få det rett tilbake i fjeset på sosiale medier.

#MeToo senket verten

Komikeren Kevin Hart trakk seg som Oscar-vert kun to dager etter å ha fått oppdraget, etter at hans bakgrunn og historie på sosiale medier ble nøye gjennomgått.

Sandra Bullock under Oscar-utdelingen. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB scanpix

Blant annet dukket det opp et klipp fra et standup-up show fra 2010 hvor Hart sa at alle barn har sin «første homofile hendelse» og at de må dyttes i riktig retning for å unngå at de får en annen legning enn hetero.

En underskriftskampanje fra MeToo-bevegelsen trakk også fram andre ting fra fortiden, som krangling med eks-kona som fikk ham arrestert.

Etter at Hart fikk enda mer kritikk for å ikke ha kommet med en direkte unnskyldning, trakk han seg fra jobben.

Harts forklaring er at han har beklaget tidligere, og han vil ikke «gi mer næring til nettrollene».

Avgangen kom likevel uventet på Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (som deler ut prisen), som forventet at han beklaget.

Agenter fraråder jobben

En agent som representerer flere skuespillere i Hollywood sier til New York Post at det blir vanskelig å finne en vert som ikke har skjeletter i klesskapet. Spesielt en komiker.

– Komikere lager humor av alt. Jøder, svarte, homofile og heterofile. Politisk korrekthet er ikke morsomt.

Ifølge New York Post har agenter begynt å fraråde skuespillere å ta oppdraget.

– Jobben er tap-tap for alle parter, noe som endelig har gått opp for Hollywood. Store stjerner har alt å vinne. Nye stjerner trekker ikke publikum, sier en agent til avisen.

Et medlem av Academy of Motion Pictures Arts and Sciences anbefaler å droppe verten, åpningsshowet og kutte ned fra om lag fem til to timer.

Tøffe krav

Kommentator Stephen Galloway beskriver «kravene» til dagens Oscar-vert;

Det må være et kjent navn, for å få opp seertallene. Kevin Hart trakk seg som vert etter at fortiden hans ble gransket. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB scanpix

Hen må være morsom, men ikke ha dårlig moral.

Hen må være aktuell uten å være kontroversiell.

Må kunne noe om politikk, uten å være for politisk selv.

Må være ung, men ikke for ung.

Må kunne tilfredsstille en rekke motstridende interesser hos styret i Academy Awards, som består av regissører, direktører, skuespillere, lydspesialister, kostymedesignere, m.m..

Dessuten er jobben tøff. Den krever flere uker med forberedelser, og selv da resulterer den som oftest med lunken muttakelse blant anmeldere. Jobben betaler «bare» et sekssifret beløp, noe som er en brøkdel av hva de største stjernene tjener på å gjøre hva som helst annet i løpet av tiden som forberedelsene krever.

– Freaker ut

Variety skriver at ledelsen «freaker ut», og Academy Awards er tilbake til start med tanke på planlegging. Programmet hadde i tillegg rekordfå seere i fjor, med kun 25,6 millioner, 19 prosent ned fra året før, som hadde 33 millioner seere.

Et av alternativene som diskuteres er å ikke ha noen vert i det hele tatt. Sist gang det skjedde var i 1988, noe som endte i en katastrofe. Åpningsnummeret med Snøhvit-tema fikk slakt i mediene, i tillegg til trussel om søksmål fra Disney for brudd på opphavsrettighetene.