Kraftig børsnedgang i Japan

Drøye to timer etter at den Tokyo-baserte Nikkei-indeksen åpnet tirsdag morgen, falt børsen 5 prosent. Bekymringen over USAs økonomi ses på som årsaken.

Nikkei-indeksen falt mer enn tre prosent allerede de første minuttene etter at børsen åpnet tirsdag morgen. En time senere var fallet på 4,15 prosent. To og en halv time etter åpning var indeksen nede på 19.147,45 poeng. Det er det laveste siden april 2017. Også på den bredere Topix-indeksen er det rødt. En time etter åpning falt børsen 4,20 prosent. To og en halv time etter åpning var fallet på 4,99 prosent. – Jeg hadde ikke forventet et så stort fall, sier analytiker Makoto Sengoku ved Tokai Tokyo Research Institute Dollaren ned Nedgangen i Japan er i takt med den amerikanske nedgangen. Mandag ble børsene i USA rammet av nok et kraftig fall, til tross for finansminister Steven Mnuchins forsøk på å berolige investorer. – Nikkei-indeksen dropper til et nivå på under 20.000 for første gang siden september 2017, uttaler Meglerhuset Okasan Online Securities. Analytikere mener også valutakursen kan ha vært medvirkende. Dollaren var på 110.25 yen i Asia tidlig tirsdag, ned fra 110.43 yen i New York mandag, og 111.38 i Asia fredag. Børsene i blant annet Hongkong, Singapore og Sør-Korea var mandag helligdagsstengt. Ringte banksjefer USAs finansminister Mnuchin ringte søndag sjefene i de seks største bankene i landet og fikk blant annet bekreftet at de har «god likviditet». Senere uttalte han at USA går gjennom «sterk økonomisk vekst» med «robust aktivitet fra forbrukere og næringsliv». Mandag falt Dow Jones-indeksen 2,91 prosent mens den bredere S&P-indeksen falt med 2,7 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen gikk ned 2,2 prosent. (©NTB)