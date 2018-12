Beboere får flytte hjem etter frykt for høyblokk-ras i Sydney

Myndighetene har latt beboerne i 341 leiligheter flytte hjem etter at det var fare for at en høyblokk i Sydney skulle rase sammen.

Over 3.000 personer ble julaften evakuert etter at beboere hørte knakende lyder og smell fra den 36 etasjer høye boligblokken Opal Tower ved Olympic Park i den australske storbyen. Like etter midnatt natt til 1. juledag tillot politiet beboere fra 341 leiligheter å flytte hjem, men flere beboere har sagt de ikke vil dra hjem da det ikke føles trygt. Samtidig er 51 leiligheter erklært utrygg etter at det ble funnet sprekker i veggen i 10. etasje, og beboerne er tvunget til å finne et annet sted å feire jul. De ble geleidet inn i hjemmene sine av politiet, slik at de kunne hente ut personlige eiendeler. Høyblokka, som hadde en prislapp på nærmere 1,5 milliarder kroner, sto klar i august. Ingeniører og bygningsforvaltere overvåker fortsatt bygningen tirsdag. (©NTB)