«Aquaman» feier «Mary Poppins Returns» av banen

Superhelten Aquaman slår den svevende barnepasseren Mary Poppins ned i støvlettene hva angår billettsalg for åpningshelgen på kino.

Med hele fem premierer rett før julaften ble det satt ny omsetningsrekord for nordamerikanske kinoer denne helga med 11,4 milliarder dollar. Den forrige rekorden var fjorårets julepremierehelg, da omsetningen var på 10,6 milliarder dollar.

Øverst på lista ligger Warner Bros.-filmen «Aquaman» som i helga sopte inn 67,4 millioner dollar, eller 72,1 millioner dollar hvis man tar med førpremierer. Det var som ventet, da analytikerne tippet mellom 65 og 70 millioner dollar.

På verdensbasis har filmen, som kostet 200 millioner dollar å lage, til nå dratt inn 482,8 millioner dollar.

På andreplass på lista ligger gjenopplivingen av Disneys barnepasser. «Mary Poppins Returns» hentet ikke inn mer enn 22,2 millioner dollar i sin åpningshelg, 31 millioner dollar hvis man tar med førpremierene, og langt under forventningene om 55 millioner dollar.

På tredje- og fjerdeplass følger Paramounts «Bumblebee» og Sonys «Spider-Man: Into the Spider-Verse», med omsetning på henholdsvis 21 og 16,7 millioner dollar for åpningshelgen.

