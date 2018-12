Trump: Tyrkia har lovet å utradere IS

President Donald Trump sier Tyrkias president har lovet å bistå i Syria videre, etter at amerikanske tropper trekker seg ut av landet.

Søndag bekreftet en militær talsperson i Pentagon at president Donald Trump hadde undertegnet den omdiskuterte ordren om tilbaketrekning av amerikanske tropper fra Syria.

Dermed er tilbaketrekningen, som allerede skal ha startet, offisiell.

Noen timer senere skriver Trump på Twitter at da han snakket med sin motpart i Tyrkia, president Recep Tayyip Erdogan, fikk Trump forsikringer om at Erdogan vil utradere det som måtte være igjen av IS i Syria.

– Han er en mann som er i stand til å gjøre det, og Tyrkia befinner seg «rett rundt hjørnet». Våre tropper skal hjem, slår Trump fast.

Motbør

Utover at en signering fant sted søndag, er det ikke gitt detaljer eller kommentarer rundt tilbaketrekningen fra Syria.

Trumps avgjørelse om å trekke tilbake de rundt 2.000 gjenværende troppene i Syria har møtt motbør blant annet innad i det amerikanske militæret.

Presidenten første måte å kommentere på egen Twitter-konto søndag, var med den republikanske senatoren Rand Pauls melding på samme nettsted.

– Det burde ikke være USAs oppgave å erstatte regimer rundt om i verden. Det er dette president Trump erkjente om Irak, at det var den største utenrikspolitiske katastrofen de siste tiårene, og han har rett … Generalene har ennå ikke forstått feilgrepet, heter det i meldingen fra Paul.

Trakk seg

Det vakte uro og bekymring blant USAs nærmeste allierte da president Donald Trump onsdag overraskende ga ordre om at han vil trekke amerikanske soldater ut av Syria. I tillegg til internasjonal kritikk, fikk avgjørelsen også kraftig motbør i Washington.

Et snaut døgn etter at Trump informerte om tilbaketrekningen, kom meldingen om at USAs forsvarsminister Jim Mattis går av. Beslutningen om å gå ut av Syria blir sett på som et nederlag for Mattis, som tidligere har uttalt at det å trekke seg ut av Syria er en «strategisk tabbe».

Advarte Trump

Iran og Russland, det syriske regimets nærmeste allierte, gleder seg imidlertid som ventet over en forestående amerikansk tilbaketrekning.

Trump kunngjorde i forrige uke at USA har begynt å hente soldater hjem, og erklærte at den ytterliggående islamistgruppa IS er nedkjempet i Syria.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var blant dem som sammen med Storbritannia og Frankrike advarte om risikoen ved å trekke seg ut av Syria og at kampen mot IS ikke er over.