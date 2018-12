USAs finansminister fikk forsikringer fra storbankene

USAs finansminister Steven Mnuchin ringte søndag sjefene i de seks største bankene i landet og fikk blant annet bekreftet at de har «god likviditet».

Midt i de urolige tidene i USA har finansministeren selv plukket opp telefonen og ringt storbankene for å få høre hva status er. Mnuchin meldte selv om samtalene på Twitter søndag lokal tid.

Banksjefene i Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Wells Fargo, «bekreftet at de har god likviditet tilgjengelig for utlån og alle andre markedsoperasjoner».

Vekst

– Vi fortsetter å se sterk økonomisk vekst i den amerikanske økonomien med robust aktivitet fra forbrukere og næringsliv, skriver Mnuchin i uttalelsen på Twitter, uten å gå inn på flere detaljer fra samtalene han har hatt med banksjefene.

Det er stor uro på børsene i USA for tiden, der aksjemarkedet er preget av sentralbankens beslutning om å heve renten. Beslutningen har bidratt til at amerikanske aksjer går mot den verste desembermåneden siden den store økonomiske depresjonen på 1930-tallet.

«Shutdown»

I USA er også alle offentlige etater nedstengt for tiden, i en såkalt «shutdown» som ifølge Det hvite hus' budsjettsjef Mick Mulvaney sier kan komme til å vare til over nyttår.

Dette er andre gang i løpet av helga Mnuchin er ute på Twitter for å orientere om tingenes tilstand. Lørdag brukte finansministeren Twitter til å presisere president Donald Trumps uttalelser. Trump skal blant annet ha sagt til Mnuchin at han er fullstendig uenig i sentralbankens fremgangsmåte, med hensyn til renteheving.

(©NTB)