Guyana fordømmer venezuelansk inngripen mot norsk seismikkskip

Et norsk skip innleid av oljeselskapet ExxonMobil ble stanset av Venezuelas marine utenfor Guyanas kyst. Guyana fordømmer handlingen som ulovlig og respektløs.

Skipet Ramform Tethys var innleid for å drive seismiske undersøkelser ved en blokk utenfor Guyanas kyst.

Lørdag morgen ble det stanset av den venezuelanske marinen. De valgte imidlertid å ikke borde skipet og forlot senere området uten ytterligere inngrep mot Ramform Tethys.

Guyanas utenriksdepartement reagerer likevel kraftig på hendelsen.

– Dette er en ulovlig, aggressiv og fiendtlig handling fra Venezuela, som igjen viser trusselen våre vestlige naboer utgjør for Guyanas økonomiske utvikling, heter det i en uttalelse søndag.

Landet opplyser videre at de vil ta «denne seneste ulovlige handlingen og åpenlyse respektløsheten overfor Guyanas suverenitet» videre til FN.

– Har alle tillatelser

Det er norske Petroleum Geo Services (PGS) som eier seismikkskipet Ramform Tethys. Selskapet bekrefter overfor E24 at det har blitt stanset av venezuelanske myndigheter om lag 145 kilometer fra grensen til Venezuela.

– Vi har alle nødvendige tillatelser for å samle inn seismikk der på vegne av en kunde. Etter at vi ble oppsøkt, stoppet vi innsamlingen og satte kurs østover. Vi fikk senere på kvelden vite at det venezuelanske marinefartøyet hadde trukket seg tilbake fra området der Ramform Tethys er, sier Bård Stenberg, direktør for kommunikasjon og IR i PGS, til avisen.

Han kan foreløpig ikke si noe om hvorvidt selskapet kan fortsette arbeidet sitt etter den venezuelanske tilbaketrekningen.

Omstridt grense

Venezuela og Guyana er dypt uenige om hvor grensa mellom de to landene skal gå. Denne konflikten har blitt satt på spissen etter at amerikanske ExxonMobil boret sin første vellykkede brønn i Guyana i 2015 og siden gjorde ytterligere ti funn.

Plutselig ble Guyana, i utgangspunktet et fattig land med kun 750.000 innbyggere, en potensiell oljestormakt. Ifølge en nylig rapport fra energiforskningsfirmaet Wood MacKenzie kan oljeforekomstene gjøre at Guyana passerer Venezuela og Mexico og blir Latin-Amerikas nest største oljeprodusent etter Brasil.

Venezuela har kalt ExxonMobils aktivitet i Guyana ulovlig. Landet har helt siden 1800-tallet gjort krav på den mineralrike regionen vest for Essequibo-elva i Guyana. En internasjonal domstol dømte imidlertid i 1899 i favør av Guyana, som da var en britisk koloni.

