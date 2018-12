Der Spiegel anmelder skandalejournalist

Der Spiegel vil anmelde en journalist som tidligere jobbet for den tyske storavisen etter mistanker om at han underslo donasjoner til syriske gatebarn.

33 år gamle Claas Relotius trakk seg tidligere denne måneden fra jobben sin etter å ha innrømmet at han diktet opp historier og fant på falske protagonister i mer enn et titalls artikler som har vært publisert både på nett og papir i Der Spiegel.

Avisen opplyser søndag at den har informasjon om at Relotius også skal ha lansert en leserkampanje for å gi støtte til syriske gatebarn i Tyrkia som var omtalt i en sak han hadde skrevet. Kontoen han opprettet for å motta pengene skal ha vært tilknyttet hans egen private bankkonto.

– Der Spiegel vil gi all informasjonen den innhenter til påtalemyndigheten som en del av en kriminaletterforskning, heter det på avisens nettsider.

Avisen opplyser videre at den har mottatt flere meldinger fra bekymrede lesere som har sett Relotius' forespørsel om donasjoner. Der Spiegel sier de ikke var klare over leserkampanjen og sier de heller ikke vet hvor mye penger som er sendt inn i forbindelse med den.

I sin seneste utgave skriver Der Spiegel at svindelen «er det verste som kan skje med en redaksjon». Videre erkjenner de at deres renommé er rammet av skandalen og lover å «gjøre alt for å vinne vår troverdighet tilbake».

