Terrorforsker mener Marokko-drapene viser at IS er svekket

Drapene i Atlasfjellene i Marokko er trolig ikke bestilt av IS, og viser hvor svekket ekstremistgruppa er, mener terrorforsker Thomas Hegghammer.

– Alt ved denne saken virker improvisert og opportunistisk. Jeg tror ikke dette er bestilt fra IS sentralt. Dette ser mer ut som et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko. Det kan se ut som om de har grepet en mulighet som dukket opp. Jeg tviler på at dette er planlagt lenge. Men det er i tråd med IS sin strategi: De oppfordrer jo til lokale handlinger på egen hånd, sier Hegghammer til NRK.

Han er tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt (FF) og har i flere år forsket på ekstremistgruppa IS. Han mener oppmerksomhet og sjokkeffekten trolig er gjerningsmennenes hensikt.

– Det viser at IS får ting gjort, det viser at kampen ikke er over, og det sender et signal om at «dere er ikke alene», sier Hegghammer.

– Dette er den ultimate feighet – å angripe sovende kvinner. Det kan si noe om at kapasiteten til disse nettverkene er svekket, mener forskeren.